وبالتأكيد فإن الرقم توقف خلال الموسمين الحالي والماضي عند صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان، والتي بلغت 198 مليون جنيه إسترليني.

الإنفوغرافيك التالي يستعرض قيمة بعض نجوم الدوري الإنجليزي القدامى، وتحديدا منذ العام 1992، لكن بالأسعار الحالية للاعبين.

فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة انتقال الأوكراني، أندريه شيفيتشينكو، من ميلان الإيطالي إلى تشلسي الإنجليزي عام 2006، حوالي 29.4 مليون جنيه، وفقا للحسابات، التي أجراها موقع "توتالي موني"، ونقلتها وسائل إعلام بريطانية.

لكن بفعل التضخم العالمي في سوق انتقال اللاعبين، تضاعفت القيمة حوالي 5 مرات، وبالتالي فإن سعره يعادل حالي 144 مليون جنيه استرليني.

أما آلان شيرار الذي انتقل من بلاكبيرن إلى نيوكاسل ضمن البريميرليغ، في موسم 1996-1997، فكان سعره عند الانتقال 15 مليون جنيه، لكنه يقدر حاليا بحوالي 125.1 مليون جنيه.

ويليه ريو فيرديناند، الذي انتقل من ليدز إلى مانشستر يونايتد في موسم 2002-2003 بسعر وصل حينها إلى 29 مليون جنيه، لكنه يقدر حاليا بحوالي 121.7 مليون جنيه.

وهؤلاء يتفوقون على الفرنسي، بول بوغبا، الذي انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد في موسم 2016-2017 بصفقة قياسية آنذاك وصلت إلى 86 مليون جنيه، لكن بأسعار اليوم، فإن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 117.7 مليون جنيه.

اللاعب الأرجنتيني، خوان سيباستيان فيرون، انتقل من لاتسيو الإيطالي إلى مانشستر يونايتد في موسم 2001-2002 بسعر 26.4 مليون جنيه، لكن بتقديرات اليوم، فإن قيمة الصفقة تصل إلى 115.9 مليون جنيه، ,ذلك أكثر بقليل من قيمة انتقال الإيفواري ديديه دروغبا من مارسيليا الفرنسي إلى تشلسي الإنجليزي في موسم 2004-2005، مقابل 26.4 مليون جنيه، أو ما يساوي حاليا 115.6 مليون جنيه.

ولا يبعد الإسباني فيرناندو توريس عنهما كثيرا، إذ اشتراه تشلسي من ليفربول بموسم 2010-2011 بمبلغ 50 مليون جنيه، لكن سعره حاليا يقدر بحوالي 115.5 مليون جنيه، وهو نفس سعر الغاني مايكل أيسيان عندما انتقل من ليون الفرنسي إلى تشلسي بموسم 2005-2006 مقابل 25.8 مليون جنيه.

وتقدر قيمة انتقال روي كين من نوتنغهام فوريست إلى مانشستر يونايتد في موسم 1993-1994 بنحو 5.7 مليون جنيه، لكنها تصل إلى 111.2 مليون جنيه بأسعار اليوم.

أما النجم الإنجليزي المعروف، واين روني، فقد انتقل من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 25.2 مليون جنيه في موسم 2004-2005، لكن قيمة الصفقة تصل إلى 103.6 مليون جنيه بالأسعار الحالية للانتقالات النجوم.