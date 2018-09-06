وقال رئيس نادي رد ستار بلغراد، زفيزدان تيرزتش، إن النجم السويسري شيردان شاكيري لن يسافر مع فريقه إلى صربيا، تجنبا لاستهداف الجمهور الصربي له.

وأثار شاكيري جدلا كبيرا خلال المونديال الأخير، عندما قام بحركة تمثل شعار ألبانيا، بلده الأصلي، عندما سجل هدفا قاتلا في مرمى صربيا خلال البطولة.

وأثارت الحركة غضب الجماهير الصربية التي اعتبرها "استفزازية"، نظرا للتاريخ "الدموي" بين الصرب والألبان.

وقال تيرزتش: "لا أعلم إن كان مستعدا (شاكيري) للعب في ملعبنا تحت تلك الظروف، لذلك لا أتوقع حضوره. إذا قرر المجيء سيكون أصغر من بذرة الخشخاش".

وطمأن تيرزتش جماهير ليفربول وأكد إن قرر شاكيري المجيء، فأنه سيوفر جميع السبل ليجعله يشارك في المباراة دون مضايقات.

ويعتبر جمهور رد ستار من "أشرس" جماهير كرة القدم في أوروبا، وشهدت مبارياته في السابق حالات عنف وشغب تسبب بإيقاف مباريات.

وسيتواجه ليفربول مع رد ستار في بلغراد يوم 6 نوفمبر، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.