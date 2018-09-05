وفاز نادال في صراع ماراثوني على النمساوي دومينيك تييم 0-6 و6-4 و7-5 و6-7 (4-7) و7-5، الأربعاء.

واستمرت المباراة أربع ساعات و49 دقيقة، وانتهت في الساعة الثانية و4 دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك.

وحافظ نادال بالتالي على آماله في إحراز اللقب للمرة الرابعة، ورفع عدد ألقابه الكبيرة الى 18 لقبا.

وفي مجموع المواجهات المباشرة بين اللاعبين، رفع نادال عدد انتصاراته على النمساوي بواقع 8 مرات مقابل 3 هزائم.

وسيلتقي نادال في نصف النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بورتو، المصنف ثالثا، الذي تغلب على الأميركي جون إيسنر 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-4) و6-2.