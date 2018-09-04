وغرد النادي الكاتالوني على تويتر معلقا على استبعاد نجمه الأرجنتيني من قائمة الفيفا التي شهدت تواجد المصري محمد صلاح وونالدو ولوكا مودريتش: "لا شك بالنسبة لمشجعي برشلونة أنه الأفضل.. نقطة على السطر!".

وأثار غياب ميسي عن القائمة للمرة الأولى منذ 2007 جدلا واسعا، سيما وأنه حقق مع برشلونة في الماضي الثنائية المحلية، وفاز بجائزة هداف الليغا، كما بلغ مع ناديه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة حضورا استثنائيا للنجم المصري محمد صلاح، الذي تألق الموسم الماضي مع ليفربول وجمع لقبي أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونافس الثلاثي ذاته قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي حسمها مودريتش بعد تألقه في المونديال، ودوره في تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

ويقيم الفيفا الحفل السنوي لتوزيع جوائزه في لندن في 24 سبتمبر.