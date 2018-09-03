وأنهى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (8 ألقاب)، دور المجموعات في صدارة الأولى برصيد 13 نقطة متقدما على الترجي الرياضي (11 نقطة)، فيما حل هورويا ثانيا في المجموعة الثالثة (9 نقاط) خلف الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب (12 نقطة) .

وترجح كفة الأهلي للعبور إلى المربع الذهبي بفارق الخبرة التي يفتقدها منافسه سواء على الصعيد القاري حيث فاز مرة واحدة بلقب مسابقة كأس الكؤوس (1978) التي الغيت لاحقا لتحل محلها كأس التحاد، أو على الصعيد المحلي حيث انتظر حتى الموسمين الأخيرين للتويج بطلا لدوري بلاده.

وتشكل المواجهة بين الفريقين التونسيين نهائيا قبل الموعد، فيما يتابع الوداد مشوار الدفاع عن اللقب في مواجهة وفاق سطيف الجزائري بطل المسابقة عام 2014.

ويلتقي في المواجهة الرابعة بريميرو اوغوستو الانغولي مع بطل نسخة العام 2015 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا من 14 إلى 16 سبتمبر، ومباريات الإياب من 21 إلى 23 منه.

وفي نصف النهائي، يلعب الفائز من مواجهة هورويا-الأهلي ذهابا وإيابا مع الفائز من وفاق سطيف-الوداد البيضاوي، والفائز من المواجهة التونسية-التونسية مع الفائز من لقاءي بريميرو أوغوستو ومازيمبي.

وتقام مباريات ذهاب المربع الذهبي في 2 أكتوبر، والإياب في 23 من ذات الشهر، على أن يقام ذهاب النهائي في 2 نوفمبر والإياب في 9 منه.