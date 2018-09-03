وأعلن الفيفا، الاثنين، قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش"، التي تضم 10 أهداف، أبرزها للويلزي غاريث بيل والروسي دينيس تشيرشيف والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب صلاح.

وهدف "الفرعون" الذي ينافس على الجائزة، سجله لليفربول الإنجليزي في مرمى فريقه السابق روما الإيطالي، خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وينافس صلاح، كلا من رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، على جائزة أفضل لاعب في العالم، حسب القائمة القصيرة التي أعلنها الفيفا، الاثنين.

وسينافس صلاح (26 عاما) لأول مرة في تاريخه، على هذه الجائزة بينما توج بها رونالدو آخر عامين.

وساعد رونالدو ريال مدريد الإسباني للفوز بلقبه الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو الماضي.

وسجل المهاجم المصري 44 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي، وساهم في بلوغ الفريق الإنجليزي نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام مدريد.

وتنافس هذا الثلاثي قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي توج بها مودريتش.

يشار إلى أنه سيتم إعلان جوائز الفيفا خلال حفل سيقام في لندن يوم 24 من سبتمبر الحالي.