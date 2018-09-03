وشهدت القائمة حضورا استثنائيا للنجم المصري محمد صلاح، الذي تألق الموسم الماضي مع ليفربول وجمع لقبي أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت القائمة أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الجائزة، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب بكأس العالم المتوج مؤخرا بلقب أفضل لاعب في أوروبا.

ونافس الثلاثي ذاته قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي حسمها مودريتش بعد تألقه في المونديال، ودوره في تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

ويقيم الفيفا الحفل السنوي لتوزيع جوائزه في لندن في 24 سبتمبر.

أفضل مدرب

كما أعلن الاتحاد أن الفرنسي ديدييه ديشامب الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم، ومواطنه زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، ومدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، سيتنافسون على جائزة أفضل مدرب لعام 2018.

وبرز المدربون الثلاثة بشكل كبير هذه السنة، لاسيما ديشامب الذي قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه الثاني في كأس العالم، بعد 1998 على أرضه.

وبات ديشامب ثالث شخص يحرز اللقب العالمي كلاعب ومدرب (بعد الألماني فرانز بكنباور والبرازيلي ماريو زاغالو)، إذ حمل شارة قيادة المنتخب كلاعب عام 1998، وقاده كمدرب في مونديال روسيا 2018.

أما داليتش، فقاد المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخ بلاده، قبل أن يخسر أمام فرنسا في النهائي 2-4.

في المقابل، قاد زيدان ريال في الموسم الماضي للقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة 3 مرات متتالية، قبل أن يعلن النجم الدولي السابق في مايو، رحيله عن النادي الإسباني.