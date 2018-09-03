وسجل العملاق الأرجنتيني 9 ضربات إرسال ساحقة و33 ضربة ناجحة، ليحقق الفوز على المصنف 20 في أكثر من ساعتين بقليل، بعدما ارتكب تشوريتش 30 خطأ سهلا.

واحتاج اللاعب الكرواتي إلى فترة للعلاج في المجموعة الثانية، لكنه لم يصمد أمام الضربات الأمامية القوية للاعب ديل بوترو في المجموعة الثالثة التي استمرت 30 دقيقة.

وكسر ديل بوترو، بطل أميركا 2009، إرسال منافسه مبكرا، ليتقدم 3-1، قبل أن ينتفض تشوريتش ويتعادل 4-4، ويستغل الفرصة الوحيدة لكسر إرسال اللاعب الأرجنتيني في اللقاء.

وبدا أن المجموعة الأولى ستصل إلى شوط فاصل قبل أن يسدد ديل بوترو ضربة خلفية جعلته يحصل على فرصتين لكسر الإرسال في الشوط العاشر.

وارتكب تشوريتش خطأ مزدوجا ليمنح ديل بوترو فرصة لكسر الإرسال، قبل أن تنتهي المجموعة الأولى بخطأ سهل من اللاعب الكرواتي، ثم يحسم الأرجنتيني المجموعتين الأخريين دون عناء.