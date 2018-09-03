وبدا المصنف الأول في طريقه لانتصار سهل بعد فوزه بأول مجموعتين لكن اللاعب الجورجي رفع مستواه لينتزع المجموعة الثالثة.

لكن ذلك لم يؤثر في حامل اللقب الذي سدد ضربة الإرسال الساحقة السابعة له في اللقاء في نقطة المباراة لينهي المواجهة بعد ثلاث ساعات و20 دقيقة.

وقال نادال الذي تعين عليه القتال أيضا أمام الروسي كارين ختشانوف قبل يومين "مباراتان على التوالي في غاية الصعوبة".

وأشاد نادال بمنافسه الجورجي البالغ من العمر 26 عاما والذي سيدخل قائمة أول 30 مصنفا على العالم لأول مرة حين يعلن التصنيف الجديد بعد البطولة.

وأضاف اللاعب الاسباني "لعب بشكل رائع. كان يسدد الكرة بقوة بالغة.

وتابع نادال بعد أن تأهل لمواجهة النمساوي تيم في اعادة لنهائي فرنسا المفتوحة في يونيو حزيران حيث حقق فوزا ساحقا بثلاث مجموعات متتالية ليحرز لقبه 17 في البطولات الكبرى "أنا سعيد جدا بالتأهل".

واستفاد باسيلاشفيلي من فرصتين من سبع لكسر الإرسال وارتكب 59 خطأ سهلا مقابل 19 لنادال باستاد آرثر اش.

وأشار نادال إلى أنه بحاجة لرفع مستواه لعبور تيم المتألق الذي بلغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة عندما تغلب على كيفن اندرسون وصيف البطل في العام الماضي.