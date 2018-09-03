بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن بيراميدز ونقطة واحدة عن غريمه التقليدي الزمالك.

تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول وإن كانت هجمات الأهلي الأكثر والأخطر على مرمى عامر عامر الذى أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

وشهدت الدقيقة العاشرة اعتراض لاعبي الأهلي على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة واحد لوليد أزارو داخل المنطقة.

واعتمد الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة لمباغتة منافسه وكاد أن ينجح في ذلك لكن القائم الأيمن تصدى لتسديدة محمود حماده (38).

في المقابل، جاء الشوط الثاني رتيبا وكانت الفرصة الأخطر للأهلي عن طريق الاحتياطي ميدو جابر لكن العارضة تصدت لها (65).

وألغى الحكم هدفا للأهلي أحرزه البديل مؤمن زكريا (75) بداعي التسلل.

وتعادل سموحة مع ضيفه بيراميدز 1-1 بملعب الجيش ببرج العرب.

تقدم محمود سيد لسموحة (13)، وتعادل أحمد توفيق لبيراميدز (23).

وأضاع محمود سيد فرصة تسجيل الهدف الثاني لسموحة عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وشهد اللقاء حالة طرد بحصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78.

ورفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع كما رفع بيراميدز رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني.