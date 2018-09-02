لكن المباراة لم تكن موفقة بالكامل للمدرب جوزيه مورينيو الذي حظي بدعم من جماهير يونايتد في الملعب، إذ تلقى البديل ماركوس راشفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71 بسبب احتكاك بدون كرة مع فيل بيردسلي لاعب بيرنلي.

وبدء لوكاكو التسجيل في الدقيقة 27 بضربة رأس بسيطة عند الزاوية البعيدة بعد تمريرة عرضية من أليكسيس سانشيز، وضاعف النتيجة من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة 69 أنقذها جو هارت حارس بيرنلي، لكن رغم النقص العددي نجح فريق مورينيو في الصمود بدون متاعب ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم.