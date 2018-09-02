فقد تفوق كريستيانو رونالدو جونيور على والده النجم البرتغالي الذي لا يزال يبحث عن هدفه الأول مع فريقه الجديد، حيث لم ينتظر الولد طويلا وسجل 4 أهداف في مباراته الأولى مع الفريق الإيطالي.

ومع انتقال النجم البرتغالي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني إلى بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، انضم نجله الأكبر المولود في يونيو 2010، إلى مركز الإعداد الخاص بالفريق الإيطالي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خاض يوفنتوس لما دون 9 أعوام، مباراة السبت ضد لوشنتو، انتهت بفوز الأول 5-1، منها أربعة أهداف سجلها البرتغالي الصغير الذي يرتدي القميص رقم 7 أسوة بوالده.

وكان رونالدو (33 عاما) قد قال عن نجله في تصريحات سابقة: "إنه يشبهني عندما كنت صغيرا. هو منافس ويكره الخسارة".

وتابع: "سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100 في المئة. أحب تلقينه بعض الامور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار. لكن من الواضح أنني أريده أن يصبح لاعب كرة قدم لأنني أعتقد بأن لديه شغف بهذه الرياضة".

المفارقة أن هذه المباراة أتت في يوم فشل رونالدو في التسجيل في ثالث مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي، التي فاز فيها على بارما 2-1 بفضل هدفين للفرنسي بليز ماتويدي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مما منح حامل اللقب فوزه الثالث في 3 مباريات في الموسم الجديد.