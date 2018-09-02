وخلال اللقاء الذي شهد تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، نفذ لاعبو الملكي 798 تمريرة ناجحة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق للفريق، بالمباريات التي انتهت في وقتها الأصلي.

وجاء هذا العدد الكبير من التمريرات الناجحة لبطل أوروبا أمام ليغانيس، من أصل 882 تمريرة خلال اللقاء إجمالا، بنسبة نجاح بلغت 91.82 بالمئة.

ويبدو أن المدير الفني للفريق جولين لوبتيغي، وضع بصمته سريعا في "سانتياغو بيرنابيو"، رغم أنه يخوض الموسم الأول الذي يغيب عنه أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، منذ عام 2009.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة ورصيد 9 نقاط، وقد يعادله الغريم برشلونة في هذا الإنجاز عندما يستضيف ويسكا الوافد الجديد، الأحد.