وخاض فيدرر المباراة تحت أنظار أولاده الأربعة في المدرجات وقد احتاج إلى ساعة و44 دقيقة للتخلص من عقبة الاسترالي المشاكس.

وسنحت فرصة أمام كيريوس لكسر إرسال فيدرر والنتيجة 3-3 في المجموعة الأولى لكنه لم يستغلها وبعدها لم يواجه السويسري أي صعوبات أمام منافسه.

وقال فيدرر "استهل كيريوس المباراة بإرسالات جيدة. كان من الصعب إيجاد الإيقاع في مطلع المباراة. كان الفوز بالمجموعة الأولى حاسما".

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الاسترالي جون ميلمان المصنف 55 عالميا.

ولم يحرز فيدرر، الفائز باللقب في الولايات المتحدة من 2004 الى 2008 اللقب منذ 10 سنوات.