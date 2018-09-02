وسجل البلجيكي راديا ناينغولان في مباراته الرسمية الأولى، الهدف الأول لفريقه (66)، ليضع فريقه على سكة الفوز، قبل أن يضيف أنطونيو كاندريفا والكرواتي ايفان بيريشيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 و85.

وكان ناينغولان الذي استبعد عن صفوف منتخب بلاده الذي شارك في مونديال روسيا 2018، يخوض باكورة مبارياته في صفوف فريقه الجديد بعد انتقاله من روما، وذلك لغيابه عن المباراتين الأولين بداعي الإصابة.

وبدأ الإنتر صاحب المركز الرابع الموسم الماضي المؤهل إلى دوري أبطال اوروبا، الموسم الحالي بطريقة متعثرة، بخسارة مفاجئة أمام ساسوولو تلاها تعادل مع تورينو 2-2.