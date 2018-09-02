في المباراة الأولى افتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لـ"السيتزن" من تسديدة رائعة في الدقيقة الثامنة. ولم يتأخر رد الضيوف كثيرا، وتمكن دي أندريه من تعديل النتيجة في الدقيقة 30.

ووضع كايل ووكر مانشستر سيتي في المقدمة، بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

وبعد هدف ووكر، تعين على نيوكاسل توجيه الشكر إلى حارسه دوبرافكا الذي أبقاه في المباراة، بعدما تصدى بصورة مذهلة لمحاولة ثلاثية من سيتي ليحرم فرناندينيو وديفيد سيلفا من التسجيل.

وفي المباراة الثانية، واصل تشلسي بدايته المثالية في البريميرليغ وحقق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما منحه هدفان في الشوط الثاني من البديل بيدرو رودريجيز وإيدن هازارد الفوز 2-صفر على ضيفه بورنموث.

وتنفس ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الصعداء بعدما شاهد فريقه يكسر مقاومة الضيوف في الدقائق الأخيرة من المباراة بأداء حاسم، بعدما أحبطه الدفاع العنيد لبورنموث في أغلب فترات اللقاء.

وقاد هازارد غارات تشلسي الهجومية بمهاراته، قبل أن يحسم المباراة بتسديدة من زاوية صعبة من ثمانية أمتار في الدقيقة 85.