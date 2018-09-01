رباعية بطل الدوري الفرنسي حملت توقيع نيمار (36)، وأنخل دي ماريا (40)، وكيليان مبابي، وأديسون كافاني (92)، في حين سجل ثنائية أصحاب الأرض أنطونيو بوبيشون (63) وتيجي سافانير (71).

وكان فريق العاصمة قد استهل موسمه بـ3 انتصارات على كاين 3-صفر وغانغان وأنجيه بنتيجة واحدة 3-1، فرفع رصيده إلى 12 نقطة منفردا بالصدارة، بانتظار نتيجة ديجون مفاجأة الموسم مع ضيفه كاين في وقت لاحق.

ودفع المدرب الألماني، توماس توخل، بتشكيلة جرب فيها مجددا مدافعه البرازيلي ماركينيوس في خط الوسط، فيما أشرك الحارس ألفونس أريولا أساسيا بدلا من الإيطالي المخضرم جيجي بوفون.

وشهدت المباراة طرد النجم الشاب مبابي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعد عرقلة من سافانييه فنهض ودفعه بقوة ليطردهما الحكم (90+4).