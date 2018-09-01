وفي مباراة لم يقدم فيها النجم المصري محمد صلاح الشيء الكثير، تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول، أمنت له النقاط الثلاث خارج ملعبه.

وسجل السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 10 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 45، قبل أن يقلص الجزائري رشيد غزال النتيجة في الدقيقة 63، مستغلا خطأ فادحا للحارس أليسون بيكر، الذي فشل بمراوغة أحد المهاجمين.

وكان صلاح أول المغادرين في الدقيقة 71، بعد أن فشل بتشكيل الخطورة المعهودة على مرمى فريق "الثعالب".

ولم يتعود النجم المصري على أن يكون أول المغادرين في مباريات الفريق، ولكن تألق زميليه ماني وفيرمينو أجبرا المدرب يورغن كلوب على إخراج صلاح من أرضية الملعب.