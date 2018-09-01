وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عبر غلافها الرئيسي، السبت، أن بول بوغبا يرغب في العودة مرة أخرى إلى نادي السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة بوغبا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ازدادت سوءا، كما أن النجم الفرنسي لم يتمكن من الظهور بالمستوى الكبير في إنجلترا مثلما كان في إيطاليا.

وأضافت أن بوغبا يريد العودة إلى يوفنتوس رغبة منه في اللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الوافد الجديد هذا الصيف من نادي ريال مدريد.

وكشف أن بطل العالم من المحتمل أن يلعب بدوري أبطال أوروبا مع "السيدة العجوز" بعد اللعب ضدهم مع مانشستر يونايتد، حيث يقع الفريقان بالمجموعة نفسها في دوري الأبطال للموسم الجديد.

يذكر أن بوغبا (25 عاما) انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادما من نادي يوفنتوس في عقد يمتد لمدة 5 سنوات مقابل 105 ملايين يورو، وحقق مع يوفنتوس العديد من الألقاب منها 4 بطولات دوري إيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ومثلهما في كأس السوبر الإيطالي.