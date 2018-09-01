وحاول أليسون مراوغة المهاجم إيهيناشو من فريق ليستر سيتي، ولكنه فشل بذلك ليفقد الكرة لصالح النيجيري الذي مررها للجزائري رشيد غزال، الذي أودعها في المرمى الخالي.

خطأ أليسون الفادح أعاد لجمهور "الريدز" ذكريات نهائي كييف الموسم الماضي، عندما أخطأ الحارس الألماني لوريس كاريوس خطأين كلفتا الفريق البطولة لصالح ريال مدريد الإسباني.

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو، قبل أن يقلص الجزائري غزال النتيجة، ويضع "الريدز" في موقف حرج.

وأبهر أليسون في حراسة المرمى في المبريات الثلاث الاولى بالدوري، ولم تستقبل شباكه أي هدف، لكن خطأه السبت كلف الفريق أول الأهداف.