وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر الماضي إنه يجري دراسة حول إمكانية استضافة نهائيات كأس العالم.

ورغم أن الاتحاد الإنجليزي لم يذكر بشكل مباشر إمكانية التقدم بعرض بريطاني مشترك، فإنه من المرجح أن تتعلق الدراسة بالفوائد المحتملة لمثل هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الفرق المشاركة ستزيد في 2026 وتصبح 48 منتخبا.

وقال تشيفرين للصحفيين الجمعة "لقد قلت في مرات عدة إنه بعد كل هذه السنوات حان الوقت لكي يفوز هذا الجزء من أوروبا باستضافة كأس العالم.. الشيء الوحيد الذي سأصر عليه هو وجود عرض أوروبي واحد".

وأضاف "لا أريد أن يحدث انقسام في أوروبا بسبب ملف كأس العالم وسيحدث انقسام (لو لم نتقدم بملف واحد) لأن عملية التصويت ستكون معلنة".

وردا على سؤال بشأن ملف بريطاني محتمل قال رئيس الاتحاد القاري "ستكون فكرة حكيمة والبنية التحتية في بريطانية جيدة جدا".

واستضافت إنجلترا كأس العالم1966 ، لكنها أخفقت في محاولتها الأخيرة لاستضافة نهائيات 2018 التي أقيمت في روسيا.

ووفقا لنظام التناوب بالاتحاد الدولي (الفيفا) لم يكن بوسع الدول الأوروبية التقدم بعرض لاستضافة النسخة التالية. وأقيمت قبل ذلك آخر نسخة في أوروبا عام 2006 عندما استضافت ألمانيا النهائيات.

وأعلنت أميركا الجنوبية عن عرض مشترك ثلاثي بين الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وقال المغرب، الذي تقدم بخمس محاولات غير ناجحة سابقة لاستضافة كأس العالم ومنها نسخة 2026، إنه ينوي التقدم بعرض لنسخة 2030.

ويفترض أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، بينما ستقام النسخة التالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.