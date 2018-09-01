ولم يخسر نادال أمام لاعب روسي منذ 2011 وحقق 16 فوزا متتاليا منذ ذلك الحين، لكن بدا أنه قد يعاني بشدة أمام ختشانوف صاحب ضربات الإرسال القوية.



وضغط المصنف 27 على نادال على مدار لقاء استغرق أربع ساعات و23 دقيقة في أطول مباراة للاعب الإسباني في فلاشينج ميدوز.



وقال نادال عقب الانتصار "أنا سعيد جدا بالتأهل بعد الوقوع في موقف صعب جدا".



وأضاف "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة خلال المباراة لكنه لعب بقوة. هناك بعض الأمور يجب العمل على تحسينها في الدور المقبل لكن الشيء الجيد أن لدي فرصة للتحسن".



وبعد الفوز في أول مباراتين بسهولة بدا أن نادال سيتفوق دون معاناة أمام اللاعب البالغ عمره 22 عاما والذي خسر أمام نادال أربع مرات دون الحصول على أي مجموعة.



لكن ختشانوف سدد ثمانية ضربات إرسال ساحقة في المجموعة الأولى ليتقدم مبكرا.



ووجد نادال نفسه في مأزق عندما خسر مبكرا ضربات إرساله في المجموعة الثانية ليتقدم اللاعب الروسي 5-4 إضافة إلى امتلاك ضربات الإرسال.



لكن نادال الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى انتفض بشكل مذهل وكسر إرسال منافسه.



وبدأ هطول الأمطار بينما احتفل نادال بكسر الإرسال وتأخر اللعب لحين إغلاق سقف ملعب آرثر آش لينال حامل اللقب فرصة لإعادة حساباته بشكل سليم.



وعند استئناف اللعب حافظ نادال على إرسال ثم كسر إرسال منافسه ليدرك التعادل.



وواصل ختشانوف القتال حتى بلغ الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة، لكنه ارتكب ثلاثة أخطاء مزدوجة ليفوز نادال 9-7.



وتأثر ختشانوف بهذا التعثر وخسر مبكرا شوط إرساله ليتقدم نادال2-1 في المجموعة الرابعة.



لكن الإثارة لم تتوقف وكسر اللاعب الروسي إرسال نادال ووصل إلى شوط فاصل جديد حسمه اللاعب الإسباني المخضرم ليتأهل لمواجهة نيكولوز باسيلاشفيلي.