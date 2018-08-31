وانتقد صلاح تجاهل اتحاد الكرة لطلبات محاميه رامي عباس، قبل أن يصدر الاتحاد بيانا يؤكد فيه اعتراضه على أسلوب خطاب المحامي، قبل أن يرد صلاح بفيديوهات نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت: "لا يمكنني أن أقول الكثير، الموقف بين اللاعب واتحاد الكرة ببلاده".

وأضاف: "تحدثت مع صلاح بالطبع، ولكن الأمر لا يعود إلي ولا أستطيع التدخل بالتأكيد، سوف يتم حل الأمر قريبا أنا متأكد".

وشدد "حقيقة الأمر لا يتعلق بي وإنما باللاعب واتحاد بلاده، هذا ما يمكن أن أقوله".

وأتم "ليس لدي مشكلة أن يتحدث أي لاعب في أي شيء طالما لا يتحدث عن الفريق. كل شيء متاح، ربما ليس كل شيء لكن الكثير متاح للحديث عنه".