ويعتبر شاهين، محطم الأرقام القياسية على صعيد أطول فترة مع ناد واحد في البوندسليغا، إذ انتسب إلى دورتموند وهو تلميذ في المدرسة عام 2001، ودافع عن ألوانه 11 موسما، وساهم في إحراز اللقب المحلي في موسم 2010-2011.

وأفادت تقارير صحفية بأن شاهين وقع عقدا لموسمين مع فيردر بريمن دون مقابل، بعد تأكده من أن فرصة بقائه أساسيا في تشكيلة دورتموند تضاءلت كثيرا.

ودافع شاهين عن ألوان دورتموند في 274 مباراة بالبوندسليغا، سجل فيها 26 هدفا، مع 49 تمريرة حاسمة، وأصبح في 2005 أصغر لاعب يبدأ مسيرته في البطولة مع الفريق الأول بعمر 16 عاما و33 يوما.

ونقلت "فرانس برس" عن المدير الرياضي في بريمن، فرانك باومان "إننا سعداء لأننا استطعنا إقناع لاعب بهذه المواصفات بالمجيء إلى فيردر بريمن".

وخاض شاهين، المولود في ألمانيا ويحمل جنسيتها أيضا، 51 مباراة مع المنتخب التركي، وكانت له تجربه قصيرة مع فريقي ليفربول وريال مدريد في الفترة التي ترك فيها دورتموند بين 2011 و2014.