ويبدو أرسنال الإنجليزي، الذي بدأ حقبة ما بعد المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، بقيادة الإسباني، أوناي إيمري، المتخصص بالمسابقة كونه أحرزها مع إشبيلية 3 مرات متتالية، أمام مهمة سهلة نسبيا في المجموعة الخامسة، مع سبورتينغ البرتغالي وقره باغ الأذربيجاني وفورسكلا بولتافا الأوكراني.

أما بالنسبة للجار اللندني تشلسي، فوقع في المجموعة الثانية عشرة مع باوك سالونيكي اليوناني وباتي بوريسوف البيلاروسي ومول فيدي المجري.

وشاءت الصدف أن تجمع المجموعة الثانية لايبزيغ الألماني بسالزبورغ النمسوي، والفريقان يتبعان للشركة نفسها، أي "ريد بول" لمشروبات الطاقة، وذلك الى جانب سلتيك الاسكتلندي وروزنبرغ النروجي.

وجمعت القرعة ميلان الإيطالي بأولمبياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني ودوديلانغ، الذي أصبح أول فريق من لوكسمبورغ يتأهل لدور المجموعات من مسابقة أوروبية كبرى، إذ تقام الجولة الأولى في 20 سبتمبر المقبل.

- المجموعة الأولى: باير ليفركوزن الألماني - لودوغوريتس البلغاري - إف سي زيوريخ السويسري - لارنكا القبرصي

- المجموعة الثانية: سالزبورغ النمسوي - سلتيك الاسكتلندي - لايبزيغ الألماني - روزنبورغ النروجي

- المجموعة الثالثة: بوردو الفرنسي - زينيت سان بطرسبورغ الروسي - كوبنهاغن الدنماركي - سلافيا براغ التشيكي

- المجموعة الرابعة: أندرلخت البلجيكي - فنربغشه التركي - دينامو زغرب الكرواتي - سبارتاك ترنافا السلوفاكي

- المجموعة الخامسة: أرسنال الإنجليزي، سبورتينغ البرتغالي - قره باغ الأذربيجاني - فورسكلا بولتافا الأوكراني

- المجموعة السادسة: أولمبياكوس اليوناني - ميلان الإيطالي - ريال بيتيس الإسباني - دوديلانغ من لوكسمبورغ

- المجموعة السابعة: فياريال الإسباني - رابيد فيينا النمساوي - سبارتاك موسكو الروسي - رينجرز الاسكتلندي

- المجموعة الثامنة: مرسيليا الفرنسي - لاتسيو الإيطالي - إينتراخت فرانكفورت الألماني - أبولون ليماسول القبرصي

- المجموعة التاسعة: بشكتاش التركي- غنك البلجيكي - مالمو السويدي - ساربسبورغ النروجي

- المجموعة العاشرة: إشبيلية الإسباني - كراسنودار الروسي - ستاندار لياغ البلجيكي - آكهيسار سبور التركي

- المجموعة الحادية عشرة: رين الفرنسي - دينامو كييف الأوكراني - أستانا الكازخستاني - يابلونيتش التشيكي

- المجموعة الثانية عشرة: تشلسي الإنجليزي - باوك سالونيكي اليوناني - باتي بوريسوف البيلاروسي - مول فيدي المجري