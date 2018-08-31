ويظهر من قائمة اللاعبين، التي نشرها الاتحاد الألماني لكرة القدم للتشكيلة، التي ستلعب أمام فرنسا ضمن دوري أبطال أوروبا في 9 سبتمبر المقبل، أن لاعب باير ليفركوزن، جوليان براندت (22 عاما)، سيلعب بقميص رقم 10.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تشكيلة المنتخب المكونة من 23 لاعبا، والتي ستخوض أيضا المباراة الإعدادية أمام منتخب البيرو في 12 سبتمبر المقبل.

واحتفظ أوزيل بالقميص، الذي يحمل رقم 10 منذ عام 2016 بعد اعتزال لوكاس بودولسكي. وكان براندت يلعب القميص رقم 20 في مونديال روسيا قبل نحو شهرين.

وقرر أوزيل اعتزال اللعب الدولي، قائلا إن قراره جاء "بعد فترة تفكير طويلة.. بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام"، وذلك على خلفية تعرضه لانتقادات بعد لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانضم براندت، وهو من مواليد 2 مايو 1996، إلى باير ليفركوزن في ديسمبر 2013، وفي مايو 2016 تم استدعاء اللاعب لقائمة المنتخب الألماني استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2016.