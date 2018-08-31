وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت مساء الخميس، ليفربول في "مجموعة الموت" مع باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي ورد ستار الصربي.

لكن حظ ليفربول "السيء" بدأ مطلع الأسبوع، حين وضعته القرعة بمواجهة تشلسي في الدور الثالث من كأس الدوري "كأس كاراباو".

القرعتان الصعبتان ستعني أن ليفربول سيخوض مواجهات صعبة جدا في فترة قصيرة ما بين 15 سبتمبر و7 أكتوبر، مما سيضع الفريق بتحد حقيقي قد يرسم ملامح موسم النادي الإنجليزي.

وسيواجه ليفربول توتنهام وباريس سان جرمان وساوثمبتون وتشلسي مرتين، ونابولي ومانشستر سيتي، خلال 23 يوما فقط.

كما ستبدأ المواجهات الصعبة عقب فترة المباريات الدولية، التي عادة ما ترهق النجوم بسبب الرحلات الطويلة مع منتخبات بلدانهم.

وسيواجه المدرب الألماني يورغن كلوب تحديا كبيرا في الحفاظ على لياقة لاعبيه العالية خلال الفترة "المضغوطة"، وقد يضطر لإراحة بعض النجوم مثل محمد صلاح وساديو ماني في بعض من المواجهات خلال تلك الفترة.

هنا جدول ليفربول المقبل:

15 سبتمبر: ليفربول ضد توتنهام (خارج ملعبه)

18 سبتمبر: ليفربول ضد باريس سان جرمان (على ملعبه)

22 سبتمبر: ليفربول ضد ساوثمبتون (على ملعبه)

25 سبتمبر: ليفربول ضد تشلسي (على ملعبه في بطولة كأس الرابطة)

29 سبتمبر: ليفربول ضد تشلسي (خارج ملعبه)

3 أكتوبر: ليفربول ضد نابولي (خارج ملعبه)

7 أكتوبر: ليفربول ضد مانشستر سيتي (على ملعبه)