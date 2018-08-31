ويلعب الفريق الإنجليزي في "مجموعة الموت" الثالثة، ضد بطل فرنسا ونابولي ورد ستار الصربي الفائز بكأس أوروبا 1991، ويتطلع كلوب لهذا التحدي.

ويؤمن المدرب الألماني أن الثلاثي البرازيلي أليسون وروبرتو فيرمينو وفابينيو سيستمتع بمواجهة باريس سان جرمان الذي يلعب له نيمار.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت "مواجهة نيمار ستكون بالنسبة للثلاثي البرازيلي في فريقنا بمثابة لقاء مع صديق مرة أخرى وكل هذه الأمور. سيكون تحديا كبيرا وهو الأمر ذاته للفرق الأخرى عند مواجهتنا".

"تغلبنا على نابولي أثناء الإعداد للموسم لكن دون شك ستكون المواجهتان مختلفتين تماما".

ويفتتح ليفربول مسيرته في البطولة باستضافة سان جرمان يوم 18 سبتمبر، لكنه سيركز أولا على رحلته عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي في الدوري الممتاز، السبت.