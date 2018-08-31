وكان اللاعب الصربي، الذي اضطر لخوض 4 مجموعات وسط طقس شديد الحرارة، بلغ 32 درجة مئوية خلال الفترة الصباحية في انتصاره في الدور الأول، أكثر راحة في هذه المباراة في الفترة المسائية باستاد أرثر آش، وكسر إرسال منافسه مبكرا وحسم المجموعة الأولى في 31 دقيقة فقط.

وتقدم اللاعب البالغ عمره 31 عاما بمجموعتين وكسر إرسال في المجموعة الثالثة، قبل أن يفرط في فرصة الفوز بالمباراة ليمنح ساندغرين فرصة اللجوء لشوط حاسم فاز به اللاعب الأميركي بسهولة.

وتعافى "جوكو" وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الرابعة وأنهى المباراة في ساعتين و45 دقيقة.

وقال جوكوفيتش في مقابلة بجانب الملعب "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد في أول مجموعتين ثم تراجعت ذهنيا. فقدت هدوئي وتركيزي لكني استعدت ذلك في المجموعة الرابعة".

وتحدث جوكوفيتش أيضا عن الضوضاء الصادرة من الجماهير خلال وفيما بين النقاط، لكنه أشار إلى أنها لم تكن السبب وراء فقدانه التركيز.

وأبلغ المصنف السادس الصحفيين "أشير فقط إلى الأجواء في الفترة المسائية في بطولة أميركا المفتوحة".

وأضاف "يجب تقبل ذلك. لا يمكن توقع أن يجلس 23 ألف شخص في هدوء تام... في ويمبلدون يحدث ذلك لأنه تقليد. لا يمكن سماع أي صوت أثناء اللعب. الأمر مختلف هنا. لهذا السبب كل بطولة من البطولات الأربع الكبرى فريدة بطريقتها".

ويلعب المصنف السادس في البطولة، الفائز بويمبلدون هذا العام، في الدور الثالث ضد الفرنسي ريشار غاسكيه، المصنف 26.