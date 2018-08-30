وبعدما وقع رونالدو مع "السيدة العجوز" في وقت مبكر من الصيف الماضي، اقتصر تواصله مع رئيس ريال مدريد الإسباني، على الرسائل النصية، لكن ستتاح لهما فرصة الالتقاء وجها لوجه.

ويرغب رئيس ريال مدريد في إعادة العلاقات الطبيعية مع اللاعب الذي ترك النادي دون حفل وداع أو حتى مؤتمر صحفي، مما عزز ما أشيع عن خلافات بين رونالدو وبيريز، لدرجة أنه عاد من كأس العالم إلى تورينو مباشرة.

ويبدو أن سعادة المهاجم البالغ من العمر 33 عاما بـ"البيت الجديد"، تكشف بوضوح عدم الحب الذي شعر به في أواخر مسيرته مع النادي الملكي الإسباني.

ومن المقرر أن يعلن خلال الحفل، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، حيث يتنافس رونالدو مع المصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش.