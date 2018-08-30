وشارك كاريوس في 33 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، لكنه تعرضل انتقادات قاسية بعدما ارتكب خطأين فادحين وتسبب في الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو أيار الماضي.

وأدى الخطآن إلى فقدان كاريوس مكانه في التشكيلة الأساسية بعدما تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة ضخمة، في بداية الموسم الجديد ليقرر الحارس البالغ عمره 25 عاما الانتقال إلى الدوري التركي، يوم الأحد الماضي.

وذكر كاريوس للصحفيين "(كلوب) أبلغني أنه يريدني في التشكيلة لأنه يريد امتلاك أفضل اللاعبين. لكني تحدثت إليه وطالبته بتنفيذ رغبتي. كان من المهم بالنسبة لي اللعب في بشيكتاش".

وصرح "أعتقد أنها صفقة جيدة للجميع. تمنى لي التوفيق لكنهأبلغني أنه يريد بقائي. لا أزال صغيرا كحارس مرمى.. أتمنى الفوزبألقاب عديدة مع بشيكتاش".