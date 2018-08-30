وحصل ألونسو (36 عاما) في وقت سابق من العام الجاري، على الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخصة التدريب، ليسير على نهج لاعبين سابقين في الفريق الملكي، مثل غوتي وسانتياغو سولاري وزين الدين زيدان.

وانتقل اللاعب الإسباني الدولي إلى ريال مدريد عام 2009 قادما من ليفربول الإسباني، حيث قضى 5 مواسم في "سانتياغو بيرنابيو" قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني عام 2014.

وأعلن ألونسو صاحب الـ114 مباراة دولية، اعتزاله كرة القدم الصيف الماضي، بعد مسيرة طويلة في الملاعب حصل خلالها على لقب كأس العالم ولقبين لبطولة أمم أوروبا ومثلهما لدوري أبطال أوروبا.