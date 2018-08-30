وسددت سيرينا 13 ضربة إرسال ساحقة و30 ضربة ناجحة، في انتصارها الثاني على التوالي بمجموعتين متتاليتين على ملاعب "فلاشينغ ميدوز"، إذ حسمت المباراة في ساعة و7 دقائق.

وتسعى اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما، لمعادلة الرقم القياسي بالحصول على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت في مقابلة بجانب الملعب بعد فوزها: "الجماهير رائعة دائما في الفترة المسائية. من الرائع أن ألعب أمام هذه الجماهير. كنت سعيدة بالعديد من الأشياء".

وتخوض سيرينا في الدور المقبل مباراتها رقم 30 ضد فينوس، التي تغلبت على شقيقتها الصغرى في آخر مواجهة بينهما في "إنديان ويلز"، في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت آخر مواجهة في البطولات الأربع الكبرى عندما انتصرت سيرينا في نهائي أستراليا المفتوحة 2017، بمجموعتين متتاليتين.

وقالت سيرينا: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة. ما زلنا في بداية البطولة لكن هذا ما سيحدث. كنا نفضل أن تكون المباراة في وقت لاحق. ستقدم كل منا المعتاد ونقدم كل ما لدينا أمامكم".

وأضافت: "في الطبيعي سأقول شجعوني. لكن تشجيعكم لمن تحبون سيكون جيدا سواء أنا أو فينوس".