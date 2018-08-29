ورغم حاجة بعض اللاعبين إلى وقت أطول لتحقيق الانتصار في ظل وصول درجة الحرارة 32 درجة فإن فيدرر أنهى المهمة سريعا بفضل ضربات إرساله القوية ثم التقدم بذكاء إلى الشبكة ليحسم المواجهة أمام المصنف 177 عالميا.

وكسر فيدرر، المصنف الثاني، إرسال اللاعب الياباني في الشوط الافتتاحي ولم يتأخر منذ ذلك الحين وأنهى المجموعة الأولى في 28 دقيقة فقط.

واحتاج الأستاذ السويسري إلى 35 دقيقة لحسم المجموعة الثانية ثم واصل تألقه وتقدم 4-صفر في المجموعة الثالثة قبل أن ينتفض اللاعب الياباني ويحافظ على شوط إرساله.

وقاتل نيشيوكا وكسر إرسال فيدرر لأول مرة وقلص النتيجة إلى 5-4.

لكن فيدرر حسم شوط إرساله التالي وأنهى اللقاء في ساعة واحدة و52 دقيقة.

وسيلعب فيدرر في الدور الثاني مع الفرنسي غير المصنف بنوا بير.