وحصل اللاعبان على راحة لعشر دقائق بين المجموعتين الثالثة والرابعة للتأقلم مع الظروف الجوية بعدما اجتازت الحرارة 30 درجة.

وقال جوكوفيتش بعد المباراة إنه جلس إلى جوار منافسه فوتشوفيتش في ماء بارد خلال فترة الراحة بينما لم يكن بوسع أي منهما الدخول في نقاش مع مدربه.

وأضاف "يجب أن أقول إن هذا الأمر منحني شعورا رائعا".

وبعد حسم المجموعة الأولى ظهر الإرهاق على جوكوفيتش وكسر مضربه بعدما تقدم فوتشوفيتش 3-2 في المجموعة الثانية. وخلال تلك الفترة تأثر اللاعبان بالحرارة العالية وجلس جوكوفيتش دون قميص على مقعده.

وانتفض اللاعب الصربي في المجموعة الثالثة وتقدم مبكرا 3-1 قبل أن يسحق منافسه المجري في المجموعة الرابعة ودون خسارة أي شوط.

ويشارك جوكوفيتش في أمريكا المفتوحة لأول مرة منذ 2016 بعدما أحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة هذا العام واستكمال الفوز بكل ألقاب بطولات الأساتذة.