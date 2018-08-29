وقال بطل إسبانيا في بيان اليوم "سيدفع النادي الألماني مليوني يورو لبرشلونة مقابل الحصول على خدمات الكاسير على سبيل الإعارة لمدة عام وسيتكفل أيضا براتب اللاعب".

ويمكن لدورتموند شراء الكاسير في نهاية فترة الإعارة لكن برشلونة يملك أيضا حق الرفض.

وإذا انضم المهاجم بشكل دائم لدورتموند وبيع لناد آخر بعد ذلك سيحصل برشلونة على خمسة بالمئة من صفقة الانتقال.

وانضم الكاسير، الذي سيكمل عامه 25 يوم الخميس، إلى برشلونة من بلنسية في 2016 لكنه أخفق في حجز مكان في التشكيلة الأساسية حيث يفضل المدرب الاعتماد على لويس سواريز في مركز رأس الحربة.

وسجل اللاعب الاسباني 15 هدفا في 50 مباراة على مدار عامين وفاز بلقب الدوري وكأس اسبانيا مرتين إضافة إلى لقب كأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.