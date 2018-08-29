وكان الأهلي ضامنا لبطاقته الى الدور ربع النهائي بصحبة الترجي الرياضي التونسي، متقدما على الأخير بفارق المواجهتين المباشرتين، لكن بفوزه الثلاثاء على أرضه أنهى دور المجموعات متقدما بفارق نقطتين بعد اكتفاء الفريق التونسي بالتعادل خارج ملعبه مع تاونشيب رولرز البوتسواني.

ويدين الأهلي بفوزه الرابع الى المغربي وليد أزارو الذي سجل ثنائية (24 و62) وأضاف المالي سليمان كوليبالي (51) وصلاح محسن الهدفين الآخرين (70)، فيما سجل جاكسون نوندا (40) وبيتر ماغامبو (54) وآلن أوكيلو (82) أهداف الضيوف الذين تجمد رصيدهم عند 6 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تاونشيب رولرز الأخير.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي في الثالث من أيلول/سبتمبر.