ويظهر في الفيديو صلاح، وهو محاط بعدد كبير من الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صور إلى جانبه، أثناء مشاركته في كأس العالم بروسيا.

ويتضح في الفيديو صوت أحد المعجبين وهو يتمنى لصلاح التوفيق في "مباراة اليوم"، مما يعني أن هذا الفيديو اُلتقط قبيل أحد لقاءات المنتخب المصري في المونديال.

ووصف المتابعون الفيديو بـ"الفضيحة" التي تؤكد حديث صلاح بشأن عدم حصوله على القسط الكافي من الراحة في معسكر المنتخب، الذي من المفترض أن يكون مغلقا، حتى يتمكن من الأداء المطلوب وتحقيق الفوز.

ويثبت هذ الفيديو صحة ما جاء على لسان صلاح، في بث مباشر على صفحته بفيسبوك، الاثنين، إذ قال إنه في إحدى ليالي المونديال اضطر للنوم الساعة السادسة صباحا، مما سبب له عبئا بدنيا كبيرا، فضلا عن إخراجه وزملائه من حالة التركيز المطلوبة قبل المشاركة في مباريات تاريخية لكرة القدم المصرية.

ويتهم صلاح اتحاد كرة القدم في بلاده بتجاهل شكاواه بشأن بعض المطالب التي يصفها بـ"الطبيعية"، بينما وصفها بعض المسؤولين في اتحاد الكرة بـ"المبالغ فيها".

وبدأت ذروة الأزمة، الأحد الماضي، عندما غرد لاعب ليفربول على (تويتر)، قائلا: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما..".

وأضاف "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟".

وسيستأنف المنتخب المصري مشاركته، الشهر المقبل، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.