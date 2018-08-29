وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب من مواليد 1997 ويحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، لكنه ما يزال مترددا بشأن المنتخب الذي سيلعب لأجله مستقبلا.

وأفادت صحف هولندية بأن مدرب منتخب "الطواحين"، رونالد كومان، أجرى محادثات مع مدافع أياكس، الأسبوع الماضي، من أجل إقناعه بحمل القميص الهولندي.

يأتي هذا التحرك الهولندي، بعدما أقدم مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، على استدعاء اللاعب الشاب للمشاركة في المباراة المقبلة لأسود الأطلس أمام مالاوي.

وكشفت مواقع إخبارية مغربية أن المغربي حكيم زياش، زميل مزراوي في أياكس، يعمل هو الآخر جاهدا لإقناعه بحمل قميص المغرب.

هذا ويتوقع أن يتخذ نصير، البالغ من العمر 20 عاما، قراره النهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار أن مباراة المغرب المقبلة ستجرى في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.