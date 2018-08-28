وسجل المنتخب السعودي الذي مثله عبدالله شربتلي (35 عاما)، وخالد العيد (49 عاما)، وخالد المبطي (19 عاما)، ورمزي الدهامي، (46 عاما) رصيد 10,90 متقدما على اليابان (12,74) وقطر (20,50).

وقالت اللجنة الأولمبية السعودية، في حسابها على موقع تويتر، إن رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ وجه "بتقديم نصف مليون ريال (130 ألف دولار أميركي) لهم تقديرا لهذا الإنجاز الكبير".

وحلت الكويت، التي ضم فريقها السيدتين نورة القعود وداليا الزاحم، رابعة (25,53)، والإمارات التي ضمت أيضا سيدتين هما الشيخة لطيفة آل مكتوم وناديا تريم، في المركز الخامس (28,36).

وكانت السعودية قد أحرزت فضية في الكاراتيه لوزن تحت 75 كلغ عبر رائف عادل التركستاني، وبرونزية في وزن فوق 84 كلغ لطارق حامدي، وفضية لحسين غويلي الحربي في رماية البندقية 300 م.