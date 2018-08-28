وأوضح المصدر أن الإنتر يمر بأزمة بعدما فشل في تحقيق الفوز في أول مبارتين بالدوري الإيطالي ولم يتمكن من جلب مودريتش إلى صفوفه.

وكشف رانييري "يبدو لي أن لديهم نفس المشاكل التي واجهوها الموسم الماضي."

وأضاف "الأمر متروك لسباليتي المدير الفني لإيجاد الحل، كان الشوط الأول ضد تورينو رائعا لكن كل شيء تغير".

وعن المفاوضات مع مودريتش، أجاب رانييري "صفقة مودريتش؟ من المؤكد أنها أثرت بشكل كبير على الفريق.. لا أعرف تفاصيل الصفقة بشكل جيد، ولكن لدي انطباع بأن التركيز على التعاقد مع نجم من قيمة لوكا قد منعهم من إيجاد بدائل".

في المقابل، ذكر المدرب المخضرم أن ميلان سيبصم على موسم رائع هذه السنة، مضيفا "أحب ميلان كثيرا وأحب غاتوسو.. إنه يقوم بعمل جيد ويحتاج لبعض الوقت".