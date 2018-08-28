ويسعى بولت إلى إقناع مسؤولي الفريق بمستواه من أجل الفوز بـ"عقد احترافي"، حسب "فوكس نيوز".

وذكر المصدر أن اللاعب تدرب هذا الأسبوع على مركز الجناح الأيسر، ويتوقع أن يلعب ما بين 15 و20 دقيقة خلال المباراة التي ستجرى يوم الجمعة.

وبداية شهر أغسطس الجاري، قال سنترال كوست مارينرز إن العداء الفذ سيتدرب مع الفريق في إطار سعيه ليصبح لاعب كرة قدم محترف.

وقال بولت البالغ من العمر 32 عاما: "أشعر بالحماس إزاء القدوم إلى أستراليا وأود توجيه الشكر إلى مالك النادي وإدارة سنترال كوست مارينرز على منحي هذه الفرصة".

وأضاف: "حلمي هو لعب كرة القدم، وأعرف أن الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدريب حتى أصل للمستوى المطلوب لترك بصمة في الدوري الأسترالي".

وفاز بولت بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية، وبعد اعتزاله ألعاب القوى تدرب على لعب كرة القدم، مع فرق بوروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسغودست النرويجي.