وفي ليلة حارة ورطبة على ملعب آرثر آش، أعلن فيرر، المصنف ثالثا عالميا سابقا و148 راهنا، انسحابه من المجموعة الثانية بسبب إصابة في كاحله الأيسر عندما كان متقدما 4-3، وذلك بعد خسارته الأولى 3-6.

وقال فيرر، الذي حل وصيفا لنادال في بطولة "رولان غاروس" 2013: "هذه آخر بطولة كبرى لي. لدي ذكريات رائعة في هذه البطولة، ويؤسفني عدم تمكني من إنهاء المباراة".

وسيخوض فيرر (36 عاما) مباراته الأخيرة على أرضه في مدريد العام المقبل.

من جهته، قال نادال: "أنا آسف جدا لدافيد وحزين لأجله. نحن صديقان مقربان وتشاركنا ذكريات رائعةK نهائي رولان غاروس والتتويج في كأس ديفيس".

تابع: "هو أحد أعظم اللاعبين من بلادنا. إنه شخص رائع ولاعب رائع".

ويلتقي نادال الباحث عن لقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى مع الكندي فاسيك بوسبيسيل في الدور الثاني.