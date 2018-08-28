وقدمت فينوس المصنفة 16 عرضا قويا في المجموعة الأولى وتقدمت إلى الشبكة لتفرض الضغط على اللاعبة الروسية الفائزة باللقب في 2004.

وبدا أن فينوس ستحقق الفوز بعد التقدم 5-2 في المجموعة الثانية لكنها تأثرت بالإرهاق مع وصول درجة الحرارة إلى 38 وارتفاع نسبة الرطوبة.

وقاتلت كوزنتسوفا لتفوز بالمجموعة الثانية وطلبت الحصول على راحة لعشر دقائق بسبب الحرارة وقبل خوض المجموعة الحاسمة.

ويبدو أن الراحة صبت في صالح فينوس إذ عادت قوية وتقدمت 3-صفر.

لكن اللاعبة الروسية كافحت وحققت انتفاضة جديدة قبل أن تكسر فينوس إرسال منافستها للمرة الثامنة في المباراة وتحسم اللقاء في حوالي ثلاث ساعات.

وقالت فينوس "لم تكن المباراة سهلة عند مواجهة بطلة سابقة لأمريكا المفتوحة في الدور الأول".

وستلعب فينوس في الدور الثاني مع الإيطالية كاميلا جيورجي.