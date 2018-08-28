وأجرى مورينيو ستة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-2 أمام مضيفه برايتون الأسبوع الماضي واستبعد قلبي الدفاع ايريك بيلي وفيكتور ليندلوف.

وأظهر يونايتد بعض اللمحات الواعدة في شوط أول متقارب المستوى وكاد أن يتقدم عبر روميلو لوكاكو لكن توتنهام سجل هدفين لينزل بيونايتد ثاني هزيمة له في ثلاث مباريات ويحافظ الفريق اللندني على العلامة الكاملة.

وقفز هاري كين من فوق فيل جونز ليهز الشباك من ركلة ركنية لعبها كيران تريبيير في الدقيقة 50. وبعدها بدقيقتين سجل البرازيلي مورا هدفا من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية منخفضة من كريستيان إريكسن.

وأكمل مورا الثلاثية بعد أن مر من كريس سمولينغ وأودع الكرة بهدوء في مرمى الحارس ديفيد دي خيا.