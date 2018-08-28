سجل هدف النجوم صلاح أمين (27) رافعا رصيد فريقه الى 5 نقاط صعد بهم إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد الزمالك عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وجاء الشوط الأول متوسطا فنيا، سيطر عليه الزمالك إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بمنحهم التقدم، وسط تألق حارس مرمى النجوم أحمد سعد.

في المقابل اعتمد الضيوف على الدفاع المنظم والكثافة العددية في وسط لملعب والهجمات المرتدة السريعة، والتي نجح من إحداها صلاح أمين في إحراز هدف التقدم لفريقه عندما تلقى تمريرة بينية وسط دفاع أصحاب الأرض وراوغ محمود حمدي "الونش" وسدد على يسار محمود عبد الرحيم.

وفي ظل ضغط الزمالك في الشوط الثاني، أنقذ القائم الأيمن لمرمى النجوم فرصة لمعادلة النتيجة برأسية للكونغولي كابونغو كاسونغو (70).

وفي الدقيقة 87، أهدر صلاح أمين فرصة تعزيز تقدم فريقه بعدما راوغ حارس الزمالك وسدد الكرة خارج المرمى الخالي.