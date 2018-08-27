وقررت جماهير الفريق الذي يشارك في الدوري الإيطالي "سيريا آ" حضور أولى مباريات الفريق هذا الموسم بصمت كامل لمدة 43 دقيقة، تكريما لضحايا مأساة دموية شهدتها المدينة، وراح ضحيتها 43 شخصا قبل أيام.

وانهار قطاع طوله 200 متر من جسر بمدينة جنوى الساحلية في 14 أغسطس، مما أدى إلى سقوط سيارات وقطع خرسانية، ومقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص، لتعلن إيطاليا حدادا عقب الحادث.

وشهدت المباراة أمام إيمبولي، حضور قرابة 20 ألف متفرج، لكن المفارقة "الغريبة" تمثلت في أنهم لم يتفاعلوا أبدا، أو يصدروا أي أصوات حين سجل فريقهم هدفين في أول 20 دقيقة من بداية اللقاء.

وقال موقع "سكاي نيوز" إن أصوات اللاعبين فقط كانت مسموعة خلال الشوط الأول، بسبب الصمت "المذهل" للجماهير في المدرجات.

وتعد هذه الواقعة أطول "فترة صمت" حدادا في انطلاق مباراة كرة قدم، التي عادة ما تستمر لدقيقة واحدة فقط قبل بدء المباريات.

واستطاع جنوى تحقيق الانتصار على الزائرين بنتيجة 2-1 في مباراته الأولى بالدوري، بعد تأجيل مباراة المرحلة الأولى، أمام ميلان.