وقال بيل، في تصريحات صحفية "أود أن أسدد ركلات الجزاء، لكن القرار في يد المدرب، وأنا أتقبل هذا القرار".



وتابع "إذا حصلت على الفرصة للتسديد، فأنا متأكد إنني جاهز للتسجيل، أتطلع حقا إلى الظهور بشكل رائع"، وفقا لموقع "كوورة" الرياضي".



وحصل ريال مدريد، خلال مواجهة جيرونا، على ركلتي ترجيح، وسددهما سيرغيو راموس وكريم بنزيما، على الترتيب.



وأضاف: "لا أشعر بأنني نجم الفريق؟ بالطبع لا، أنا هنا لمساعدة الفريق، نحن مجموعة واحدة وعلينا الفوز في كل مباراة".



وختم: "لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، أمام جيرونا، خضنا مباراة معقدة للغاية، تمنحنا الثقة لمواصلة الانتصارات".