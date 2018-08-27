وسجل هازارد هدفه رقم 70 مساء الأحد، ليصبح ثالث هدافي تشلسي في تاريخ حقبة "البريمييرليغ"، متفوقا على الهداف الهولندي السابق جيمي فلويد هاسلبانك.

ووصل هازارد للهدف رقم 70 في 211 مشاركة في الدوري، ولكن ينتظره طريق "طويل" للوصول لأفضل هدافين في الفريق عبر التاريخ، وهما الإيفواري ديدييه دروغبا والإنجليزي فرانك لامبارد.

وسجل دروغبا 104 أهداف في "البريمييرليغ"، فيما يملك لامبارد 147 هدفا في مسيرته مع "البلوز".

وأحرز لامبارد أهدافه الـ147 في 429 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الهداف التاريخي للنادي اللندني عبر التاريخ.

ويحل هازارد بالمركز 12 في قائمة هدافي تشلسي عبر التاريخ في جميع المسابقات، والتي تشمل حقبة ما قبل "البريميرليغ".