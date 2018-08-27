وجاء الهدف إثر ضربة حرة نفذها لاعب إسبانيول استيبان غارنيرو، في الدقيقة 63، ارتطمت بالعارضة ثم ارتدت سريعا نحو المرمى، قبل أن يتأكد حكم المباراة ديل كيرو غراندي من صحة الهدف بعد استخدام "التكنولوجيا الجديدة".

واحتسب الهدف بعدما تم التأكد من تجاوز الكرة خط المرمى بالاستعانة بتقنية الإعادة التلفزيونية "الفار"، التي تستخدم للمرة الأولى في تاريخ "الليغا الإسبانية".

يشار إلى أن تقنية "عين الصقر"، المستخدمة في تحديد تجاوز الكرة لخط المرمى باستخدام شريحة إلكترونية توضع داخل الكرة، لا تستخدم بالدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيول على ضيفه فالنسيا بنتيجة 2-صفر، بعدما عزز بورخا إيغلسياس تفوق فريقه في الدقيقة 68.